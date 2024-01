Febbraio sarà un mese ricco di opportunità organizzate dal Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina e rivolte alle famiglie con bambini e bambine da 0 a 10 anni.

Il consueto “Programma Infanzia” si aprirà con l’incontro “Il Digitale: sfide e opportunità educative in famiglia”, condotto dalla Dott.ssa Rosy Nardone, ricercatrice in Didattica e Pedagogia Speciale presso il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. L’evento, previsto per sabato 3 febbraio alle 9:30 presso le Aule di Faventia Sales, affronterà il tema delle tecnologie nell’infanzia: gli ambienti digitali e i media touchscreen che caratterizzano sempre più l’esperienza quotidiana dell’infanzia, in particolar modo nei contesti familiari. Per la loro immediatezza e intuitività d’uso, questi media hanno aumentato le possibilità di accesso dei bambini e delle bambine, anche al di sotto dei tre anni, la possibilità di giocare con le app, guardare video, scattare foto, ascoltare musica, registrare messaggi. Quali opportunità e quali rischi, possono rappresentare, da un punto di vista educativo, nell’uso in famiglia e nei servizi per l’infanzia? Evidenziando sfide, contraddizioni, timori, entusiasmi, l’incontro presenta possibili approcci d’uso di qualità educativa, ponendo al centro l’infanzia, i suoi diritti e le questioni pedagogiche rilevanti quali, la responsabilità e corresponsabilità, il benessere, l’uso equilibrato, il diritto all’alfabetizzazione.

Proseguiranno inoltre i consueti appuntamenti settimanali del “Girotondo delle mamme”, dedicati ai genitori con bambini e bambine da 0 a 12 mesi, durante i quali potersi confrontare insieme agli esperti del primo anno di vita. I primi incontri di questo mese saranno condotti dalla Dott.ssa Masignà, pediatra (giovedì 8 febbraio) e Carlotta Morara, psicologa del Centro per le Famiglie (mercoledì 14 febbraio).

Il Programma Infanzia di febbraio prevede anche due incontri online rivolti a genitori con figli da 0 a 6 anni condotti da Federica Zampighi, pedagogista. La prima “Pausa pranzo Psico Pedagogica”, intitolata “Mio figlio non mi viene dietro…I benefici della disciplina positiva per superare dinamiche inefficaci”, è prevista per venerdì 2 febbraio alle ore 13:00, mentre il 16 febbraio si affronterà il tema dei “Genitori naturalmente imperfetti”.

Il programma si concluderà con due appuntamenti nati dalla collaborazione tra Centro per le Famiglie e ASL della Romagna. Il primo, “Spazio Nascita” (20 febbraio), è uno spazio di confronto in presenza di un’Ostetrica del Consultorio Familiare per dialogare insieme su allattamento e cura del neonato. Il secondo evento sarà “Neonato in Famiglia”, previsto per il 27 febbraio alle ore 17:00. L’incontro, inserito nel programma “Diventare Genitori” e condotto da Pediatria di Comunità, Pediatra di libera scelta e Centro per le Famiglie, offrirà informazioni rispetto a come accedere all’assistenza del neonato al rientro a casa, al tema della prevenzione delle malattie infettive, alle vaccinazioni e alle buone pratiche da seguire nei primi 1.000 giorni di vita, un periodo d’importanza strategica che pone le basi per lo sviluppo e la salute dell’intero arco della vita.

Tutti gli eventi del Centro per le Famiglie sono gratuiti e ad iscrizione obbligatoria. Per informazioni è possibile scrivere a informafamiglie@romagnafaentina.it o telefonare allo 0546 691871.