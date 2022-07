Il corso di formazione sartoriale RicuciAmo, ideato per donne provenienti da situazioni di fragilità e presentato lo scorso anno alla presenza della Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, è arrivato al termine.

L’iniziativa è stata promossa dall’amministrazione manfreda e sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con le associazioni di categoria, SOS Donna e con diverse imprese e organizzazioni del territorio.

Il percorso formativo, al quale le 12 donne hanno partecipato sotto la guida di tutor provenienti dalle aziende tessili e di moda che hanno sposato il progetto, era finalizzato alla formazione delle donne, con lo scopo di prepararle all’inserimento lavorativo.

Al termine di questo primo anno, con lo scopo di trarne conclusioni e aggiornamenti, è stata organizzata per il 15 luglio 2022, a partire dalle 20,45 in Piazza Nenni a Faenza, la serata ‘Impresa è donna’. Accompagnate dalla musica dal vivo e intervallate da momenti di danza preparati dalle scuole Dance Studio e FAENZ’a DANZA, donne della città e ospiti, tra cui l’attrice Maria Pia Timo, Nadia Padovani, manager del Gresini Racing Team, la regista Francesca Fabbri Fellini, ma anche rappresentanti del mondo della politica, dello sport e del volontariato, sfileranno indossando le creazioni sartoriali creati dalle corsiste. Nel corso della serata ci saranno momenti di approfondimento sui temi della violenza di genere, con interventi mirati a capire la situazione attuale, le possibili via di uscita, ma anche per aprire un focus sull’imprenditoria femminile attraverso un confronto con le diverse ospiti. Durante la serata, verrà infatti istituito il riconoscimento “Impresa donna”, premio che vorrà diventare un appuntamento fisso annuale.

“La serata ‘Impresa è donna’ -spiega l’assessora alle Pari opportunità, Milena Barzaglia- conclude questo primo anno del corso RicuciAmo, un percorso che ha dato la possibilità alle donne coinvolte di constatare che è possibile riprendere in mano la propria vita, intraprendendo un nuovo percorso di indipendenza, anche economica. È proprio sui concetti di autodeterminazione e di autoimprenditorialità che abbiamo costruito questa serata, temi del quale parleremo con le importanti ospiti presenti”.

I posti per partecipare alla serata gratuita sono a numero limitato per questo motivo è consigliata la prenotazione all’indirizzo di posta elettronica: segreteriabarzaglia@comune.faenza.ra.it