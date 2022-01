Il gruppo di riferimento faentino di Italia Viva esprime la propria soddisfazione per i fondi che arriveranno a Faenza dal PNRR. In particolare Alessio Grillini, capogruppo in consiglio comunale, e i due coordinatori Mirko Rivalta e Federica Rosetti esprimono soddisfazione per il progetto di riqualificazione della palestra Cavallerizza:

“Con grande soddisfazione accogliamo l’ottimo lavoro di giunta e sindaco sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, col quale arriveranno altri fondi per la riqualificazione della Cavallerizza.

La nostra campagna elettorale partì proprio da questo luogo, accendemmo un riflettore, prendemmo un impegno.

Oggi siamo arrivati ad un grande successo.

La partita non è ancora finita, ma le premesse ci permettono già di dire che l’obbiettivo è stato centrato”.