Sono quasi 13 milioni di euro i fondi con cui la Regione finanzierà 43 percorsi, relativi al biennio formativo 2022-2024, presentati dalle Fondazioni Its dell’Emilia-Romagna. «Per quanto riguarda Ravenna – spiega il consigliere regionale PdGianni Bessi – l’ITSTEC di Ravenna ha organizzato due corsi di alta specializzazione e professionalizzanti di durata biennale rivolti a quanti intendano apprendere competenze sui temi della sostenibilità ambientale, dell’energia rinnovabile, dell’edilizia e dei materiali ecocompatibili».

I corsi ravennati sono organizzati dall’ITS Territorio – Energia – Costruire; al termine del primo, che pone come obiettivo l’apprendimento della gestione sostenibile degli scarti e sottoprodotti dei rifiuti al fine ottenere un recupero energetico è previsto un diploma di quinto livello europeo in tecnico superiore per l’economia circolare; al termine del secondo si ottiene invece un diploma in tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili. «Questi corsi sono uno strumento importante per aumentare la qualità formativa nei nuovi lavori collegati all’economia circolare e per fare crescere la ‘buona occupazione’. È un investimento che la Regione fa nei giovani e nel loro futuro».