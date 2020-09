Domani sera, domenica 13 settembre alle ore 19, Paolo Cavina, candidato Sindaco della città, sarà in piazza Don Milani a Reda per proseguire il suo tour di ascolto elettorale.

“La periferia e le frazioni sono parte integrante della nostra città e devono essere valorizzate come meritano- sottolinea Paolo Cavina – domani sera nella splendida Reda faremo festa e alle 20.30 sarà con noi per parlare di agricoltura e turismo l’ex Ministro On. Gian Marco Centinaio – aggiunge Cavina – esempio di serietà e competenza.”

In piazza ci sarà uno stand gastronomico con piadina e salsiccia per tutti