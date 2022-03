Cava del gesso di Monte Tondo, assessore regionale Colla: “Comuni e Provincia indichino le possibilità” | VIDEO

Garantire la sostenibilità dell’ambiente, ma anche la sostenibilità economica delle comunità. L’assessore regionale allo sviluppo economico e green economy Vincenzo Colla, oggi in visita a Faenza, ha parlato anche del futuro della cava del gesso di Monte Tondo, non discostandosi dallo scenario individuato dalla Regione per il futuro del polo estrattivo: 10 anni ancora di estrazione, poi la conversione. Confini ben definiti, 1 milione e 700 mila metri cubi di materiale a disposizione per la lavorazione della Saint-Gobain. L’assessore ha però rimarcato come siano le istituzioni locali, Provincia e Comuni di Casola Valsenio e Riolo Terme, ora a dover tracciare la strada per perseguire il doppio obiettivo.