Torna anche quest’anno la tradizionale festa della Casa d’Accoglienza San Giuseppe e Santa Rita di Castel Bolognese che fa parte dell’opera di Casa Novella. L’appuntamento è per sabato 1 giugno nella struttura di via Biancanigo 1630 che da oltre 20 anni accoglie minori in difficoltà.

Si inizia alle 16 con la Santa Messa in ricordo di Ilaria e degli amici della Casa che sono già in Cielo. Alle 17 spazio all’incontro con testimonianze dal titolo “Noi faremo accoglienza a chi busserà alla nostra porta”. Alle 18 giochi per bambini con il pozzo dei desideri e altre meraviglie. Alle 19 cena insieme e dalle 20.30 conclusione con note di magia.

Per tutta la durata della festa sarà in funzione lo stand gastronomico.

Info: www.casanovella.it