“Al via anche le verifiche preventive degli edifici abitativi alluvionati per accertare la presenza delle condizioni minime di sicurezza, la stabilità dell’edificio e analizzare il contesto idrogeologico circostante.

Per usufruire del servizio, è necessario contattare uno dei seguenti numeri, negli orari indicati.

Qualora l’esito della verifica fosse negativo, prima di consentire l’accesso all’unità abitativa, verrà inviata una squadra dei vigili del fuoco per una più approfondita valutazione.

Il tecnico inviato dall’Amministrazione comunale, dopo apposito sopralluogo, sottoscriverà una certificazione per consentire il rientro a casa.

Specifichiamo che questo censimento, attivato per una verifica della sicurezza, non è collegato a richieste di risarcimento danni, su cui verranno date informazioni prossimamente.” – cosi in una nota il sindaco Luca della Godenza.