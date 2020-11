Carradori (Ausl): “La situazione in Romagna migliore rispetto al resto della regione”

L’inaugurazione del nuovo parcheggio del Centro di Medicina e Prevenzione di Ravenna, è stata occasione per fare un bilancio sull’andamento della pandemia nel territorio romagnolo. Presente infatti all’inaugurazione anche Tiziano Carradori, direttore dell’Ausl Romagna che ha commentato i dati del nostro territorio, sottolineando come, al netto dei casi, quasi 17.200 in Romagna, di cui 4800 a Ravenna, i ricoveri sono inferiori rispetto agli altri territori (40 le persone in terapia intensiva), anche se preoccupano i focolai nelle case residenza per anziani. L’andamento epidemiologico ha portato però tante persone nel territorio regionale ad essere ricoverate nei reparti Covid degli ospedali ed è stato uno dei principali fattori che ha portato al passaggio in zona arancione dell’Emilia-Romagna.