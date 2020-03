Durante l’emergenza sanitaria attuale, si sta ancor oggi evidenziando una forte necessità di mascherine protettive a norma di legge. Quelle che, in sostanza, tutti noi dovremmo usare nelle poche occasioni in cui usciamo di casa, per i motivi stabiliti da apposito Decreto.

Corofar, grazie ad un contatto di carattere internazionale, è riuscita nelle ultime ore a superare un blocco delle forniture che ha colpito numerose aziende, operato in maniera particolare da Germania e Turchia.