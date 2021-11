Giovedì sera al numero di emergenza “112” è giunta una telefonata di richiesta di supporto da parte del personale del 118 che si trovava nel piazzale antistante la Stazione ferroviaria del comune di Castel Bolognese, ove un soggetto italiano del ’73, corpulento, residente a Imola e domiciliato a Castel Bolognese, era in evidente stato di agitazione e in particolare continuava a urlare e a dire che voleva uccidere qualcuno.

Al loro arrivo, i Carabinieri hanno provato ad avvicinarsi all’uomo, chiedendogli se avesse bisogno di qualcosa, ma quest’ultimo, alla vista dei militari, ha iniziato a inveire contro l’equipaggio del radiomobile e a rivolgere al capoequipaggio frasi ingiuriose e minacciose: “Stasera finisce male per te”….”Ucciderò tutti voi”. Non riuscendo a riportare la calma, i militari hanno deciso di immobilizzare l’individuo e di portarlo in caserma, dove l’uomo, dopo un confronto con il pubblico ministero di turno, Marilù Gattelli, è stato dichiarato in stato di arresto per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. L’uomo, pluripregiudicato per lo stesso tipo di reati, è stato condotto a Ravenna per il rito direttissimo. Il Gip ha convalidato l’arresto e collocato l’uomo agli arresti domiciliari in una comunità di Tivoli.