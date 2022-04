In seguito alla ricezione di una “ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA-IDRAULICA” da parte dell’Agenzia Regionale della Protezione Civile con Allerta n. 024/2022 nel periodo compreso dal giorno 22.04.2022 alle ore 00.00 al giorno 23.04.2022 alle ore 00.00, nel quale potranno verificarsi:

“Nella giornata di Venerdì 22 Aprile si prevedono ancora precipitazioni moderate fino alla mattinata anche a carattere di rovescio o locale temporale in progressivo esaurimento dalle ore pomeridiane. Le precipitazioni delle giornate di oggi e domani potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua con possibili superamenti della soglia 1 nel settore centro-orientale della regione, e livelli prossimi alla soglia 1 nel settore occidentale”.

La Capitaneria di Porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto dell’Ordinanza n°07/2020 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale, che, tra l’altro, prevede in caso di allertamento segnalato dalla competente Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e da ARPAE nonché, comunque, in presenza di condizioni meteo-marine avverse, il divieto a chiunque (ivi compresi i soggetti autorizzati) di accesso e di transito sulle dighe foranee e sui moli guardiani, nonché l’obbligo a chiunque si trovi già in loco di abbandonare urgentemente le infrastrutture.