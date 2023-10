Se due indizi fanno una prova, le due vittorie consecutive di giallorossi demarcano un Ravenna che, grazie alla solidità difensiva ed all’abnegazione di tutti gli effettivi, raggiunta la vetta della classifica vuole continuare a stupire. Il banco di prova di questa settimana, per la quinta giornata di questo avvincente campionato, è costituito da una squadra che di sorprese se ne intende, il Corticella. I biancazzurri sono saliti agli onori di cronaca nella passata stagione quando da matricola hanno saputo stupire tutti, vincendo i playoff e portando a casa scalpi importanti quali Carpi, Pistoiese e lo stesso Ravenna. Giallorossi sconfitti, infatti, in entrambe le occasioni in cui hanno affrontato i biancazzurri. Il trend positivo della squadra allenata da Alessandro Miramari, non si è fermato ed anche quest’anno l’avvio è stato fulgido. Dopo lo scivolone interno contro il Sant’Angelo è arrivato un trittico di vittorie, tra cui il roboante 6-2 rifilato al quotatissimo Sangiuliano City, che hanno issato i bolognesi al secondo posto in classifica a solo una lunghezza di distanza dal Ravenna. Corticella che, come nella passata stagione, è squadra vivace che segna molto, già 13 reti, ma che subisce anche tanto, ben 8 reti in queste prime quattro partite, sarà su questo mismatch che il Ravenna di Gadda dovrà trovare la quadra per portare a casa una vittoria che darebbe ancora più slancio alla truppa giallorossa. Top scorer degli ospiti, che hanno recentemente rafforzato il centrocampo con gli svincolati Dion e Casadei, è il mediano Farinelli, già autore di 4 reti. Il Ravenna si approccia alla gara con qualche noia a livello fisico, hanno lavorato a parte in settimana Mancini, febbricitante e Spezzano ancora alla prese con la distorsione alla caviglia. I due, pur non in perfette condizioni, rientrano tra i convocati al pari di Sare che ha risolto il problema all’occhio e si è riaggregato al gruppo in settimana. Non sarà della partita invece Paccagnini che ha subito una distorsione alla caviglia negli ultimi allenamenti e sarà costretto a saltare il match. Tra gli ospiti assente per squalifica il centrale difensivo Cudini per il rosso rimediato contro il Lentigione.

Massimo rispetto per gli avversari da parte dell’allenatore giallorosso Gadda: “Il Corticella in questo momento va considerata una delle grandi di questo campionato. Sarà una bella partita, combattuta, tra due squadre che stanno facendo bene. Si tratta di una squadra che attacca con molti uomini, con una buona tecnica e che palleggia molto bene. Noi dovremo fare una partita perfetta dal punto di vista tattico, ma sono sicuro che abbiamo le armi per mettere in difficoltà il Corticella.”

