Nuovo arrivo nel Ravenna FC, è ufficiale l’ingaggio Filip Nagy, difensore sloveno classe 2001

Filip Nagy andrà a rinforzare il reparto under, difensore centrale ben strutturato fisicamente, è arrivato in Italia nel settore giovanile della Virtus Entella, prima di passare in prestito nella primavera del Sassuolo. Nella scorsa stagione a gennaio è passato alla primavera del Torino. Questa in giallorosso sarà la prima esperienza nel campionato di serie D.