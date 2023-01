I due giorni di gare regionali organizzati a Lugo dalla Società Schermistica Lughese si concludono con la vittoria di un’atleta di casa: è’ Ilaria Battazza infatti ad aggiudicarsi il titolo nella spada femminile under 20, prova che ha chiuso il weekend nel quale la scherma giovanile emiliano-romagnola si è data appuntamento nel palazzetto di Via Sabin.



Il “I° trofeo BCC”, valevole per il campionato regionale delle categorie under 14, under 17 e under 20 ha infatti richiamato a Lugo quasi cinquecento atleti e altre centinaia di persone tra tecnici, accompagnatori e familiari; numerosi anche i lughesi che hanno voluto assistere a una manifestazione del tutto nuova per la città, realizzata grazie all’impegno della Società Schermistica Lughese alla quale il comitato regionale della Federazione Italiana Scherma ha affidato la realizzazione dell’evento.



Di fronte al pubblico di casa anche un altro rappresentate lughese ha ottenuto un risultato degno di nota: si tratta di Federico Veronese, che è riuscito nell’impresa di salire sul podio due volte in due giorni. Il giovane spadista ha infatti conquistato il terzo posto sia nel torneo maschile riservato agli under 17, svoltosi sabato, che in quello destinato agli under 20, tenutosi domenica.



Tra le tante gare disputate nelle due giornate merita certamente una menzione anche la prova sperimentale integrata, una competizione che ha consentito ad atleti disabili e ad atleti normodotati di gareggiare assieme. La rilevanza non solo sportiva ma anche sociale di un simile esperimento è stata riconosciuta dal Comune di Lugo, che ha voluto premiare i partecipanti a questa gara con una medaglia speciale, consegnata dal sindaco Davide Ranalli, denominata “Premio Città di Lugo per l’inclusione”.