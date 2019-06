Calano le imprese, ma aumenta il fatturato. CNA: “Siamo preoccupati per il 2019”

Calano le imprese, ma aumenta il fatturato. Sono i primi due fattori che balzano all’occhio nell’analisi annuale condotta da CNA sull’andamento occupazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa in provincia di Ravenna nel 2018. Migliorano le condizioni del mercato del lavoro, cresce l’occupazione anche se comunque sotto la spinta del lavoro stagionale. Il fatturato, in positivo del 2%, consolida un andamento costante dal 2015. Eppure il 2019 presenta forte preoccupazione per l’associazione di categoria, che chiede nuove politiche economiche a favore dello sviluppo dei territori e delle imprese.