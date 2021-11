Preoccupazione nella mattinata di sabato 27 novembre 2021 all’Istituto Tecnico Oriani di Faenza per un ragazzo caduto da una finestra. Da chiarire la dinamica della caduta, sul posto il 118 e la polizia per accertamenti. Il ragazzo, cosciente e in buone condizioni, è stato trasportato al Bufalini per accertamenti.