Al fine di agevolare gli studenti interessati agli abbonamenti annuali UNDER 26 o mensili, la Cooperativa Trasporti di Riolo Terme effettuerà alcuni punti di raccolta dove sarà possibile acquistare/ritirare tali titoli di viaggio.

CALENDARIO PUNTI DI RACCOLTA ABBONAMENTI ANNUALI

Lunedì 02/09/2024 TREDOZIO Ore 9-10.30 in Municipio

Lunedì 02/09/2024 MODIGLIANA Ore 11-14 in Municipio

Martedì 03/09/2024 LUGO Ore 10-14 presso Sede COERBUS P.zza Cavour, n.10

Mercoledì 04/09/2024 CASTEL BOLOGNESE Ore 10-14 in Municipio

Giovedì 05/09/2024 FAENZA Ore 10-14 in P.za Nenni Molinella presso Uff. Informa Giovani

Venerdì 06/09/2024 PALAZZUOLO SUL SENIO Ore 9-10.30 in Municipio

Venerdì 06/09/2024 CASOLA VALSENIO Ore 11-13.00 in Municipio

Lunedì 02/09/2024 BRISIGHELLA Ore 9-12 in Municipio

Inoltre è sempre possibile acquistare/ritirare l’abbonamento presso la sede della Cooperativa Trasporti di Riolo Terme via Miglioli, 1 Riolo Terme (RA) tel. 0546 71028 dal lun. al ven. 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Presso la nostra sede ci saranno anche 2 aperture straordinarie: Sabato 7 e 14 settembre 2024 ore 9-12

RICORDIAMO CHE

per gli utenti già in possesso della tessera smart card nominativa è necessario presentare la tessera

per gli utenti del 1° anno scolastico (non in possesso della tessera smart card) è necessario presentare n.1 foto tessera e € 5,00 (costo emissione tessera smart card)

è consigliabile ai fini della detrazione fiscale il pagamento con metodo tracciabile (assegno bancario, bancomat/carta di credito, Satispay).

PER ABBONAMENTI GRATUITI PER GLI STUDENTI

HANNO DIRITTO TUTTI gli studenti delle SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE che prendono le linee COOP TRASPORTI RIOLO per il percorso casa – scuola e gli studenti delle SCUOLE SUPERIORI con attestazione isee 2023 minore o uguale a € 30.000

Ogni studente ha diritto all’abbonamento annuale personale sulle nostre linee di COOP TRASPORTI RIOLO TERME, con validità dal 1°settembre 2024 al 31 agosto 2025, per il percorso casa-scuola, utilizzabile anche nel tempo libero per la stessa combinazione di viaggio scelta per raggiungere l’istituto scolastico di iscrizione. PER TUTTI coloro che hanno diritto e vogliono fare richiesta dell’abbonamento gratuito (elementari, medie e superiori) è OBBLIGATORIO presentare la richiesta on line dalla piattaforma unica www.salta-su.it accedendo con credenziali Spid.

Al termine della procedura stampare il documento in PDF ricevuto via e-mail.