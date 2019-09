Grotta del Re Tiberio a Riolo inagibile a causa della caduta di materiale roccioso all’ingresso. La decisione è stata presa dall’Ente Parchi di Romagna che non ha ritenuto sicuro continuare a mantenere aperto ai visitatori il sito. Le visite guidate sono quindi state sospese fino al termine dei lavori che saranno necessari per la messa in sicurezza dell’area.