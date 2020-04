Il Comune di Faenza ha pubblicato sui propri canali una mini guida all’utilizzo dei buoni spesa erogati dal Governo:

* In caso di accoglimento della domanda, il cittadino riceverà una e-mail di conferma da parte dell’Unione della Romagna Faentina, con l’avvenuta erogazione di un buono spesa per emergenza Covid-19.

* L’importo del Buono potrà essere speso presso uno o più esercizi commerciali del proprio Comune di residenza, il cui elenco verrà pubblicato sul sito dell’Unione della Romagna Faentina e del proprio Comune.

* Per pagare gli acquisti, sarà sufficiente portare con sé sia un documento di identità, sia la Tessera sanitaria (che contiene anche il codice fiscale). L’esercizio commerciale riconoscerà in tal modo il credito e rilascerà lo scontrino fiscale.

* Il Buono spesa potrà essere utilizzato in un’unica soluzione o in più soluzioni, fino ad esaurimento del credito. Ad ogni utilizzo verrà recapitata in automatico una e-mail, contenente l’importo appena pagato e il nuovo saldo residuo.

PER GLI ESERCENTI

(negozi alimentari, supermercati, farmacie)

* Gli esercenti che aderiscono al progetto, inseriti nell’apposito elenco pubblicato, riceveranno le credenziali per accedere all’applicazione per smartphone “Evolution App” (curata da ShoppingPlus) scaricabile gratuitamente dagli “app store”.

* L’applicazione sarà in grado di inquadrare, tramite fotocamera, il codice a barre della Tessera sanitaria e l’importo massimo a disposizione dell’utente. Dopo l’inserimento dell’importo della spesa, l’applicazione segnalerà il buon esito dell’operazione.

ATTENZIONE:

Solo i negozianti devono scaricare l’App, non i cittadini

I primi Buoni spesa verranno riconosciuti ad iniziare da giovedì prossimo 9 aprile