Grande successo per Imam Bouhouch, il peso massimo della Ravenna Boxe che sotto l’ala di Alberto Servidei, ha conquistato la medaglia di argento ai campionati italiani assoluti.

Il giovane talento della Ravenna Boxe, con soli 16 incontri all’attivo, ha disputato un ottimo torneo, battendo ai punti i due pugili esperti incontrati ai quarti e in semifinale, guadagnandosi il secondo gradino del podio. Servidei, entusiasta delle prestazioni del suo atleta commenta: “Imam è un ragazzo riservato, di poche parole, ma quando sale sul ring il suo pugilato parla per lui. La sua serità ed il duro lavoro in palestra lo hanno premiato, permettendogli di competere con i migliori pugili italiani e guadagnarsi questo argento, se continuerà per questa strada sono certo che avrà molte soddisfazioni in questo sport”.