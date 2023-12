Alla scuola Ricci sono cresciuti gli ‘Alberi del cuore’

Alberi realizzati con materiali di riciclo alla scuola primaria ‘Riccardo Ricci’ di Ravenna. Sono gli “Alberi del cuore” fabbricati dagli studenti e dalle loro famiglie con matite, conchiglie, legnetti, forchette, bottoni, carta, libri, bustine e capsule di the e caffè. 200 gli alberi realizzati

Sabato 16 dicembre, nel corso della mattinata, si è svolto l’evento conclusivo dell’attività, dove sono stati distribuiti gli alberi, a scopo benefico, sostenendo così le attività didattiche e facendo un gesto di solidarietà.

In cambio di un albero del cuore è stato regalato un libro appartenuto alla biblioteca scolastica che, in tal modo, riacquisterà nuova vita in un’altra casa.