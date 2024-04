“Dopo aver attivamente collaborato con la Maggioranza in Consiglio Comunale in questi 5 anni, dove molte delle nostre proposte sono state accolte positivamente, come le comunità energetiche, le strisce pedonali per l’attraversamento in sicurezza per raggiungere la stazione ferroviaria, varie soluzioni per le categorie più fragili della nostra comunità ed altri progetti elaborati con tutti coloro che si sono messi a disposizione del territorio.

Consapevoli del lavoro svolto e per dare seguito alle tante azioni ancora da svolgere il Movimento5Stelle di Alfonsine è pronto a sostenere l’attuale sindaco Riccardo Graziani alle prossime elezioni amministrative.

Questo ci darà in maniera ancora più concreta la possibilità di fare azioni per i cittadini su temi condivisi come l’ambiente, la sicurezza ed i tanti progetti da mettere in atto a seguito dell’alluvione e del fortunale. Sarà nostro compito, vista la vicinanza di idee e temi, continuare a perseguire questi obiettivi con la sensibilità che il MoVimento5Stelle ha da sempre nei confronti dei cittadini.”

Massimo Bosi

Coordinatore Provinciale Ravenna.