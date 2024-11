Eleonora Proni, Niccolò Bosi, Alberto Ferrero. Sono, per ora, tre i ravennati eletti in consiglio regionale al termine dello spoglio dei voti. Il numero e i volti potrebbero ancora variare. Dipende dalle nomine che il presidente eletto Michele de Pascale effettuerà per la propria giunta (difficile però che venga scelto un ravennate) e dalla riassegnazione dei decimali delle percentuali delle preferenze, che potrebbero assegnare un seggio in più alla maggioranza, come già più volte avvenuto in passato.

I consiglieri eletti sono Eleonora Proni e Niccolò Bosi per il Partito Democratico, a sostegno del presidente Michele de Pascale, e Alberto Ferrero, per Fratelli d’Italia, fra le forze di opposizione.

Proni è stata la più votata in provincia di Ravenna con 8.852 preferenze. Al secondo posto proprio Nicolò Bosi, con 5.813 preferenze. Alberto Ferrero è stato il quarto più votato, con 3.183 voti, dietro a Massimo Cameliani del Partito Democratico, ma il primo delle forze di centrodestra andando così a conquistare il seggio grazie anche al risultato ottenuto sul territorio da Fratelli d’Italia, 22,63%, 29.173 voti.

Al momento tutte le altre liste non hanno rappresentati in consiglio regionale.