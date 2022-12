Si è svolta giovedì 1 dicembre presso la Sala Bigari del Comune di Faenza la cerimonia di premiazione del Concorso “Un ricordo prezioso” indetto dall’Associazione Insieme a Te aps – odv e rivolto alle classi 3AA e 3BA del Liceo Torricelli-Ballardini indirizzo Artistico di Faenza.

Il concorso richiedeva un progetto grafico completo di prototipo di una bomboniera in ceramica adatta per matrimoni, battesimi, comunioni o altre cerimonie.

Tra i 43 progetti partecipanti al concorso, svoltosi nei mesi di ottobre e novembre 2022, sono stati selezionati 6 vincitori, premiati con una pergamena e un assegno da € 100 ciascuno, e 6 premi speciali ai quali è stata assegnata una pergamena.

La cerimonia di premiazione si è svolta alla presenza del Sindaco di Faenza, Massimo Isola, degli Assessori Martina Laghi e Davide Agresti, del Dirigente Scolastico Paola Falconi e dei professori Dal Monte Laura e Davide Rava.

I sei ragazzi vincitori del concorso: Amza Morsaline, Michela Pantera, Massimo Amadori, Emma Costa, Chiara Camanzi, Chiara Pascali.

Premi speciali a: Maria Coppola, Benedetta Cavina, Alba Zezza, Stella Meta, Edio Sheree, Lisha Yang,

Tutti i progetti partecipanti saranno in mostra da sabato 3 dicembre presso la Sede dell’Associazione Insieme a Te aps – odv in Via San Giovanni Bosco, 1 (Complesso Ex Salesiani), Faenza e potranno essere acquistati previa prenotazione.