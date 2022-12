Il concerto di Natale all’Alighieri per aiutare due ospedali in Ucraina

Venerdì 16 dicembre la Young Musicians European Orchestra sarà di scena al Teatro Alighieri per il Concerto di Natale Ravenna-Betlemme, con la partecipazione straordinaria di Massimo Mercelli e Ramin Bahrami. A dirigere il concerto sarà il Maestro Giulio Arnofi.

Sul palco anche i bambini della Mordani-Novello, della Montanari e delle scuole di Tredozio e Modigliana che eseguiranno alcune canzoni natalizie. E, a proposito di Natale, grazie all’Associazione Malva, il concerto è legato all’iniziativa benefica per donare generatori di luce agli ospedali di Mikolaiev e Cherson in Ucraina.

La prima parte del Concerto sarà dedicata a Vivaldi con due composizioni di rara esecuzione: il concerto per violoncello e orchestra in re minore (solista Marco Mauro Moruzzi) e il concerto per due violoncelli e orchestra in sol minore (solisti Marco Mauro Moruzzi e Raffaella Cardaropoli).

A seguire, sempre di Vivaldi, il celebre concerto in si minore per 4 violini e orchestra (brano molto amato da Bach, che infatti ne fece una trascrizione per 4 clavicembali e orchestra) con 4 giovanissimi solisti: Paolo Tagliamento, Federica Tranzillo, Lodovico Parravicini e Orest Smovzh.

Si terminerà con il Concerto Brandenburghese N.5 di Bach nel quale vedremo impegnati il flautista Massimo Mercelli e il pianista Ramin Bahrami.