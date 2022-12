In merito alla decisione dell’Azienda Sanitaria di sospendere temporaneamente l’operatività dell’auto medicalizzata dell’ospedale di Lugo e ricollocare la sede di partenza dell’automedica dall’ospedale di Faenza in una postazione a Cotignola intervengono i sindaci di Lugo e di Faenza, Davide Ranalli e Massimo Isola con la seguente dichiarazione congiunta.

“La notizia della sospensione dell’automedica – sottolineano i due primi cittadini- preoccupa giustamente le nostre comunità di cui intendiamo farci portavoce in modo attivo. Pur comprendendo la motivazione che sta alla base, ovvero la carenza di medici, chiediamo all’Ausl della Romagna un impegno affinché la sospensione sia la più breve possibile nell’interesse dei cittadini dei nostri territori. Per questo chiederemo a breve alla direzione generale dell’Azienda sanitaria un confronto per ragionare sulle prospettive, immediate e future, delle attività di emergenza/urgenza, decisive per garantire il buon funzionamento complessivo dei nostri servizi sanitari”.

Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo in consiglio comunale a Faenza del Movimento 5 Stelle Marco Neri: “Consapevoli delle grosse difficoltà oggettive, in termini di organico medico, dopo aver approfondito la questioni con i professionisti sanitari, proponiamo una ragionevole razionalizzazione delle risorse con l’impiego nelle 12 h diurne di due automediche una a Faenza e una a Lugo con la possibilità di avere a disposizione un medico in più in pronto soccorso per valutare e visitare pazienti con codici di bassa gravità e nel periodo notturno istituire una sola automedica posizionata a Cotignola”.