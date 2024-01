A giorni prenderà il via il primo corso di formazione della associazione di Protezione Civile Bizantina Ravenna Odv. Il corso è rivolto a tutta la cittadinanza, a chiunque si voglia avvicinare al mondo del volontariato e della protezione civile, ambito dove l’associazione di recente costituzione già opera attivamente sul territorio. L’iniziativa, totalmente gratuita, è organizzata in collaborazione con Polizia Locale di Ravenna, personale sanitario specializzato e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

L’intera formazione sarà strutturata su quattro serate:

1. Venerdì 2 febbraio alle ore 20.30 presso il Comando di Polizia Locale sita in via Rocca Brancaleone 1/a – normative e comportamento in strada;

2. Mercoledì 7 febbraio alle ore 20.30 presso la Biblioteca Manara Valgimigli di Santo Stefano, via Cella 488 – normativa e buoni comportamenti di prevenzione incendi;

3. Venerdì 9 febbraio alle ore 20.30 presso la Biblioteca Manara Valgimigli di Santo Stefano, via cella 488 – elementi di primo soccorso;

4. Lunedì 12 febbraio alle ore 20.30 presso il Comando di Polizia Locale sita in via Rocca Brancaleone 1/a – secondo incontro su normative e comportamento in strada.

Per poter partecipare al corso è possibile dare la propria adesione contattando il numero h24 della associazione Bizantina Ravenna Odv +39 331 2063444 o inviare una mail a bizantina.ravenna2022@gmail.com comunicando i propri dati anagrafici, numero di telefono e indirizzo email. C’è bisogno dell’aiuto di tutti, aiutiamoci tutti insieme.

Entra anche tu in Protezione Civile, entra anche tu in Bizantina Ravenna Odv