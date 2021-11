Per una città più inclusiva e vivibile si è svolta sabato pomeriggio a Faenza la biciclettata critica. Dalla Piazza del Popolo fino alla zona “Perle” per concludersi al Giardino Botanico del Museo Malmerendi. La richiesta della Fiab è per: le piazze di Faenza pedonalizzate, l’estensione della ztl e per una città più bella e vivibile.