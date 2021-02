Seconda delle quattro trasferte consecutive per l’OraSì Ravenna, che questa mattina è partita per Roma dove domani affronterà l’Eurobasket nella sfida valida per la 20ma giornata (settima di ritorno) del girone rosso di Serie A2. Anche in questa occasione era prevista una sosta sul percorso, ad Acquasparta in Umbria, dove la truppa giallorossa ha svolto un allenamento ospite della Union Basket Terni. L’associazione dilettantistica guidata dal presidente Pierpaolo Pasqualini è nata nel 2011 dall’unione di tre realtà sportive ternane con l’obiettivo di tenere insieme e formare i bambini che hanno la passione per il basket e oggi conta quasi 250 tesserati dai 5 ai 30 anni, con undici squadre che vanno dal minibasket alla prima squadra, impegnata nel campionato di serie D.

In serata poi l’arrivo a Roma, dove domani alle 18 è in programma il match al Pala Avenali, arbitrato da Pazzaglia di Pesaro, De Biase di Udine, Capurro di Reggio Calabria.

Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e di Davide Denegri.

“Non è semplice per nessuna squadra di A2 affrontare una serie di partite ad un ritmo così serrato – commenta il coach giallorosso – Per quanto ci riguarda la gestione del recupero delle energie fisiche è stata fatta al meglio, ma se avremo smaltito o meno le tossine della gara di mercoledì lo vedremo solo domani in campo. Mi piacerebbe che l’importante vittoria di Scafati servisse alla squadra per prendere ulteriore consapevolezza nei propri mezzi: mercoledì il successo è arrivato grazie soprattutto al contributo di Cinciarini, ma se da domani tutti gli altri avessero la tranquillità di contribuire e partecipare credo potremmo riuscire a vincere più partite. Eurobasket può contare su giocatori molto fisici, all’andata abbiamo sofferto il loro atletismo e per questo dobbiamo giocare pareggiando quell’intensità. È una squadra rodata e abbastanza imprevedibile, che ha dei punti fermi ma dove tutti mettono qualcosa per arrivare alla vittoria. Noi dobbiamo riuscire a produrre una prestazione di squadra che prima di tutto convinca noi stessi di poter essere competitivi in una partita del genere dopo tre giorni”.

“A Scafati è arrivata una bella vittoria, a cui tenevamo tanto, ma dobbiamo subito liberare la testa e pensare alla prossima partita, ancora in trasferta – aggiunge Denegri – Incontreremo una squadra forte, che sta disputando un ottimo campionato e a cui dobbiamo prestare molta attenzione. Come all’andata sarà una sfida dura e stiamo lavorando per farci trovare pronti”.

La gara sarà tramessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in tempo reale sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).

Il programma della 20ma giornata di serie A2 girone rosso:

Stella Azzurra Roma-Top Secret Ferrara 86-70 (già disputata)

Giorgio Tesi Group Pistoia-Givova Scafati (domenica ore 17)

Atlante Eurobasket Roma-OraSì Ravenna (domenica ore 18)

Allianz Pazienza Cestistica San Severo-Tramec Cento (domenica ore 18)

Unieuro Forlì-Kienergia Rieti (3 marzo, ore 17)

Lux Chieti Basket 1974-Benacquista Assicurazioni Latina (10 marzo, ore 18)

Riposa: GeVi Napoli

Classifica

Forlì 26 (13-2), Napoli 26 (13-4), Scafati 22 (11-4), Eurobasket 20 (10-6), Ferrara 18 (9-6), Cento 14( (7-7), Pistoia 14 (7-8), Chieti 14 (7-9), Rieti 12 (6-10), RAVENNA 10 (5-9), San Severo 8 (4-10), Latina 8 (4-11), Stella Azzurra 4 (2-12)