Omicidio di Ilenia Fabbri: dubbi sul coltello ritrovato sul luogo del delitto

Il coltello ritrovato nell’appartamento di via Corbara potrebbe non essere l’arma con la quale è stata uccisa Ilenia Fabbri. Sebbene l’arma infatti corrisponda a quella utilizzata dall’assassino, al momento mancano ancora gli elementi per confermare le ipotesi iniziali. Se ne saprà di più probabilmente nei prossimi giorni quando arriveranno alcuni esiti degli esami sulle tracce ritrovate dalla polizia sul luogo del delitto durante i diversi sopralluoghi. Esami che potrebbero riguardare anche le tracce ematiche dello stesso assassino. Mentre infatti aleggiano ancora dubbi sull’arma del delitto, secondo gli inquirenti è quasi una certezza che l’individuo ripreso dalla telecamera di via Testi sia il killer di Ilenia Fabbri.