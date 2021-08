Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il settore agonistico FIP, ha reso noto il Calendario di serie A2.

L’OraSì Ravenna, inserita nel girone Rosso, esordirà sul parquet di Cento (domenica 3 ottobre alle 18) per poi ospitare Latina domenica 10. Alla terza giornata (domenica 17 ottobre) i giallorossi saranno di scena a Ferrara, per il secondo derby stagionale. L’OraSì di coach Alessandro Lotesoriere chiuderà la regular season in trasferta a Forlì, il 10 aprile 2022, prima dell’inizio della seconda fase.

“Il calendario in sé è poco oggettivo – commenta il coach giallorosso – abbiamo un paio di periodi più difficili, ma come sempre dipenderà dallo stato di forma con cui ci si arriva. Sicuramente il primo obiettivo è iniziare bene e le 7 settimane di preparazione saranno molto importanti per la costruzione della prima parte di stagione”.

ANDATA

Giornata 1 Domenica 3 Ottobre: Benedetto XIV Cento-Basket Ravenna

Giornata 2 Domenica 10 Ottobre: Basket Ravenna -Latina Basket

Giornata 3 Domenica 17 Ottobre: Kleb Basket Ferrara-Basket Ravenna

Giornata 4 Domenica 24 Ottobre: Basket Ravenna -Nuova Pall. Nardò

Giornata 5 Domenica 31 Ottobre: Bk Ravenna P. Manetti-Scaligera Basket Verona

Giornata 6 Sabato 6 Novembre: Eurobasket Roma- Basket Ravenna

Giornata 7 Domenica 14 Novembre: Basket Ravenna-Chieti Basket 1974

Giornata 8 Domenica 21 Novembre: Janus Basket Fabriano- Basket Ravenna

Giornata 9 Domenica 28 Novembre: Basket Ravenna-Cestistica San Severo

Giornata 10 Domenica 5 Dicembre: Stella Azzurra Roma- Basket Ravenna

Giornata 11 Domenica 12 Dicembre: Basket Ravenna -San Giobbe Basket Chiusi

Giornata 12 Domenica 19 Dicembre: Basket Scafati 1969-Bk Basket Ravenna

Giornata 13 Domenica 2 Gennaio 2022: Basket Ravenna -Pallacanestro 2.015 Forlì

RITORNO

Giornata 14 Domenica 9 gennaio 2022: Basket Ravenna-Benedetto XIV Cent

Giornata 15 Domenica 16 gennaio: Latina Basket-Basket Ravenna

Giornata 16 Domenica 23 gennaio: Basket Ravenna-Kleb Basket Ferrara

Giornata 17 Domenica 30 gennaio: Nuova Pall. Nardò-Basket Ravenna

Giornata 18 Domenica 6 febbraio: Scaligera Basket Verona-Basket Ravenna

Giornata 19 Sabato 13 febbraio: Basket Ravenna-Eurobasket Roma

Giornata 20 Domenica 20 febbraio: Chieti Basket 1974-Basket Ravenna

Giornata 21 Domenica 27 febbraio: Basket Ravenna-Janus Basket Fabriano

Giornata 22 Domenica 6 marzo: Cestistica San Severo-Basket Ravenna

Giornata 23 Domenica 20 marzo: Basket Ravenna-Stella Azzurra Roma

Giornata 24 Domenica 27 marzo: San Giobbe Basket Chiusi-Basket Ravenna

Giornata 25 Domenica 3 aprile: Basket Ravenna-Basket Scafati 1969

Giornata 26 Domenica 10 aprile: Pallacanestro 2.015 Forlì-Basket Ravenna

Si gioca dal 3 ottobre 2021 al 10 aprile 2022: non sono previsti turni infrasettimanali. Ultimo turno di andata, decisivo per l’accesso alla fase finale di Coppa Italia LNP, il 2 gennaio. Due le soste: il 26 dicembre per le Festività natalizie ed il 13 marzo per la Coppa Italia LNP.