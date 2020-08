Mentre proprio per oggi è fissato il termine alle iscrizioni al prossimo campionato di serie C Gold e quindi in settimana la Federazione potrebbe comunicare le date della prossima stagione, per il Basket Lugo si avvicina la data del primo appuntamento che attualmente resta fissato nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 agosto.

È Jacopo Silimbani, in vista di intraprendere la sua seconda esperienza in biancoverde, a fare un il punto: “Si riparte con tanta voglia di divertirsi e di far bene anche se purtroppo le incertezze sono tante e quindi sarà un campionato da affrontare sapendo che si potrebbe interrompere da un momento all’altro. Questa consapevolezza deve quindi servire per far sì che ognuno di noi venga in palestra con la “testa giusta” per non perdere tempo lavorando sodo per arrivare il prima possibile ad una buona condizione fisica e una solidità di squadra che ci permetta di essere pronti già da inizio campionato. Rispetto allo scorso anno sarà un po’ più facile la costruzione dell’identità di squadra in quanto tre giocatori dello starting five sono stati confermati e sono una buona base per ripartire nel modo giusto”.

Continua poi Silimbani, su quello che potrebbe essere il livello del campionato: “Con le squadre che ad oggi ci risultano iscritte, mi aspetto un campionato con una classifica piuttosto corta e quindi in ogni partita sarà importante anche la differenza canestri, fattore che risulterà determinante in caso di un arrivo a pari punti. Sicuramente cominciare bene vincendo le prime partite porterebbe entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi a tutto l’ambiente. Ho inoltre molta fiducia nel nuovo coach Tumidei e nell’impronta aggressiva che dà alle sue squadre. Anno scorso giocarci contro è stato difficile per tutti quanti e perciò quest’anno deve essere così anche per tutti quelli che ci affronteranno”.