Referendum sul taglio dei parlamentari, le ragioni del “No” di +Europa

Domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 si voterà per il referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari, in concomitanza con le elezioni amministrative e regionali. Il referendum, inizialmente previsto per il 29 marzo scorso, è stato rimandato a causa dell’emergenza Coronavirus. +Europa Ravenna spiega perché alle urne voterà contro la legge per ridurre il numero dei parlamentari, che ha predisposto il taglio di 345 poltrone in Parlamento: 115 in meno al Senato e 230 in meno alla Camera.