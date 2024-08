Buon debutto stagionale per i Blacks che superano la Neupharma Imola in un derby giocatosi in un PalaCattani con tantissimi spettatori nonostante fosse un sabato pomeriggio di agosto.

La partita, che come tutte le amichevoli preseason si è disputata su quattro quarti con il punteggio azzerato al termine di ogni periodo, è stata ben interpretata da entrambe le contendenti e si è vista una pallacanestro molto agonistica. Garelli parte con Fragonara, Calbini, Cavallero, Poletti e Ndiaye cambiando poi tutto il quintetto a metà quarto, avendo buone risposte da parte di tutti. Il gioco deve ovviamente essere ancora consolidato, ma lo spirito del gruppo si inizia già a vedere così come l’entusiasmo che porta a costruire buone azioni e a realizzare canestri di ottima fattura.

I Blacks si aggiudicano il primo quarto 22-18, ma perdono il secondo 25-19, pagando le troppe triple concesse che la Virtus realizza in maniera chirurgica. I Raggisolaris hanno invece le polveri bagnate da fuori, ma restano comunque in scia agli avversari grazie ai tanti liberi segnati, conquistati grazie alla grande fisicità mostrata nel pitturato. Le percentuali offensive si alzano nel terzo periodo grazie al gioco in velocità ed infatti a vincerlo sono i Blacks, 21-14. Nell’ultimo quarto è la stanchezza la grande protagonista: Faenza riesce comunque a colpire in velocità, ma ad aggiudicarselo è Imola 23-19. Sommando tutti i quarti sono i Raggisolaris a vincere 81-80, uscendo dal campo tra gli applausi dei loro tifosi.

Blacks Faenza – Neupharma Imola 81-80 (22-18; 41-43; 62-57)

FAENZA: Ndiaye 3, Poletti 13, Calbini 2, Vico 7, Naccari 1, Zangheri 12, Poggi 10, Dincic 10, Cavallero 20, Fragonara 2, Sirri ne, Tartaglia ne. All.: Garelli

IMOLA: Masciarelli 29, Morina 9, Valentini 3, Magagnoli 3, Vannini 3, Santandrea, Galicia 4, Anaekwe 8, Kadjividi 5, Ambrosin 5, Ricci 7. All.: Galetti

Questo il programma delle amichevoli che i Blacks giocheranno prima del debutto in campionato che sarà sabato 28 settembre alle 18 in casa della Robur Saronno.

Sabato 31 agosto ore 18 al PalaCattani: Blacks – Unieuro Forlì (serie A2)

Sabato 7 settembre ore 17 al PalaCosta: OraSì Ravenna – Blacks

Sabato 14 settembre ore 18 al PalaCattani: Blacks – Andrea Costa Imola

Mercoledì 18 settembre ore 19 al PalaCattani: Blacks – Olimpia Castel San Pietro (serie B Interregionale)

Venerdì 20 a Jesi ore 18: General Contractor Jesi – Blacks