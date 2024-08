Si chiude con il meglio la stagione del “Salotto Al Caminetto”

Ultimo appuntamento per la trasmissione televisiva “Salotto Al Caminetto”, giunta alla conclusione della sua 22° edizione.

Nel talk show questa settimana si farà il riepilogo delle sette puntate del 2024 con tutti gli ospiti protagonisti e con un’intervista conclusiva a Franco Mazzoni, storico “padrone di casa”.

Il programma è realizzato in collaborazione con Regione Emilia Romagna e Apt Servizi Emilia Romagna e sarà trasmesso da Teleromagna (canale 14) giovedì 22 agosto ore 21 (in replica il mercoledì successivo alle 23.30) poi su Dl.TV (canale 80) al lunedì sera (26 agosto) ore 21 (in replica il venerdì ore 23). Inoltre sarà pubblicato sul portale youtube e sulle pagine facebook di Ravenna e Faenza WEBTV sabato 24 agosto ore 20.00.

Tutte le puntate sono sempre visibili su youtube di DI.TV e RavennaWEBTV.

I dati di ascolto e di visualizzazioni della presente stagione sono stati più che soddisfacenti e l’orizzonte è già sulla 23° edizione nel 2025.