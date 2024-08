Grande successo per l’happening “Tennis in… Bianco & Legno”, il torneo di doppio con racchette di legno e abbigliamento rigorosamente in bianco partito giovedì e che si concluderà domani (domenica) al Circolo Tennis Lungomare di Cervia. Tanta gente per le giocate “vintage” in corso sui campi del Lungomare Gabriele D’Annunzio. E’ un torneo di esibizione di doppio. Quattro serate di tennis, divertimento, passione e tanta nostalgia per un periodo di straordinario fulgore del tennis italiano e mondiale.

Oggi il torneo si è allineato alle semifinali, grandi battaglie nei quarti, con la foto di gruppo ad immortalare un pomeriggio molto intenso e divertente, con incontri molto tirati. Nel pomeriggio ha fatto visita al Club il vicesindaco ed assessore allo sport del Comune di Cervia, Gianni Grandu che ha fatto un saluto a tutti i partecipanti ed agli organizzatori: “Avete organizzato una manifestazione molto bella, oltre a fare divertire le persone e rivivere la storia del tennis passato c’è stata attenzione alla solidarietà, avete fatto un lavoro straordinario”.

Conquistano le semifinali le coppie Ravaioli-Testi, Bagnara-Zamagna, Guidazzi-Saiani e Ricca-Turolla nel tabellone B, Foschi-Guidazzi, Tappi-Coatti ed Ansaloni-Cecere nel tabellone A. Ultimo quarto ieri sera tra Manfredi-Calderoni contro Marco e Paolo Paoloni nel tabellone A.

Domenica semifinali (dalle 15) e finali con le premiazioni, precedute dall’esibizione di Sandra Cecchini e Raffaella Reggi, due ex campionesse del tennis azzurro, madrine della manifestazione ideata ed organizzata dal maestro Giancarlo Coffari con il supporto di un bel gruppo di amici. La manifestazione ha come obiettivo la raccolta di fondi a fini benefici, in favore della Caritas e dell’Avis di Cervia.

Domenica sera, a conclusione dell’evento, Cena di Gala alla Darsena del Sale con la collaborazione del Lions Cervia ad Novas, e la presentazione del libro “Il battito nelle corde” del giornalista e scrittore Alessandro Mischi.