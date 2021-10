Buona la prima per i Raggisolaris. La squadra di coach Serra esordisce nel migliore dei modi in campionato, superando Ancona al termine di un match duro e intenso vinto grazie alla difesa. Proprio il sistema difensivo dei faentini sposta gli equilibri soprattutto nel secondo tempo poi ci pensa il gioco di squadra a confezionare il successo.

Primo tempo all’insegna dell’equilibrio con i Raggisolaris che si trovano sotto 15-21 ad inizio del secondo quarto, reagendo poi alla grande grazie alla circolazione di palla che regala canestri preziosi. Gli assist nei primi venti minuti sono ben 14 ed infatti con la coralità i faentini sopperiscono ad una manovra offensiva non molto ficcante: all’intervallo si arriva con gli ospiti avanti 37-34.

Poi entra in gioco la difesa dei Raggisolaris e si spostano gli equilibri. Faenza concede soltanto 7 punti in tutto il periodo e in attacco colpisce con triple pesanti. Ad inaugurare la serie dai 6.75 è Siberna per il 40-42 poi Petrucci lo imita firmando il sorpasso (46-44) e a chiudere il break è Ugolini segnando un chirurgico 3/3 dalla lunetta per il 49-44. L’azione che fotografa il carattere della squadra di Serra è il canestro del 51-44 iniziata con Ballabio che recupera palla da rimessa dal fondo e poi chiusa dallo stesso play\guardia con il suo solito tiro piazzato. Ancona prova a rifarsi sotto e arriva fino al 55-61, ma i Raggisolaris sono galvanizzati e continuano a sparare da tre: capitan Petrucci e due volte Siberna fanno volare Faenza sul 70-59 al 37’poi a mettere il punto esclamativo è Vico sempre dalla lunga distanza siglando il 75-64 che chiude.

Raggisolaris Faenza – Luciana Mosconi Ancona 77-64 (15-19; 34-37; 51-44)

FAENZA: Bianchi ne, Mazzagatti ne, Ferrari ne, Siberna 13, Vico 5, Ballabio 4, Poggi 16, Reale 2, Morara 10, Petrucci 12, Ugolini 15, Rosetti ne. All.: Serra

ANCONA: Minoli 7, Panzini 2, Centanni 19, Zandri ne, Quarisa 8, Aguzzoli 4, Gospodinov ne, Cacace 6, Giombini 7, Pozzetti 11, Anibaldi ne, Carboni ne. All.: Coen

ARBITRI: Zaniboni e Moratti