Turno infrasettimanale in vista per l’OraSì Ravenna, che torna a giocare tra le mura amiche del Carisport di Cesena ospitando, mercoledì 7 dicembre, alle ore 20.30, la Staff Mantova.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, il Basket Ravenna propone per l’occasione una Christmas Card che riguarda appunto la partita contro Mantova e quella, in programma domenica 18 dicembre, alle 18, contro San Severo. Acquistando direttamente al Carisport il biglietto per la gara contro Mantova, verrà messo a disposizione un voucher con cui acquistare il biglietto per la partita successiva scontato: 12€ se si è pagato 17€ contro Mantova e 5€ se si è pagato 12€.

Al via la prevendita

La prevendita dei biglietti per il match contro Mantova è al via oggi, lunedì 5 dicembre. I tagliandi sono disponibili presso il Bar Revenge, in via Aldo Bozzi 5, a Ravenna, tutti i giorni dalle 9 alle 19, e anche sul sito e in tutti i punti vendita Vivaticket ( https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv ).

Sarà possibile acquistare i biglietti anche presso la sede del Basket Ravenna, in viale della Lirica 21, martedì e mercoledì dalle 9 alle 12.30.

La biglietteria del Carisport, infine, aprirà dalle ore 19.30 di mercoledì, così come i cancelli del palazzetto.

I prezzi: