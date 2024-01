Giovedì 25 gennaio si è tenuto il primo appuntamento ufficiale del percorso di cittadinanza attiva “Viaggio nel paesaggio urbano di Bagnacavallo” ideato dal Comune con il supporto della cooperativa Casa del Cuculo e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 14 anni.

I partecipanti hanno preso parte a un “escape game” che attraverso quattro prove in diversi luoghi importanti del centro storico ha permesso loro di conoscere qualcosa in più della storia e delle tradizioni della città.

Dalle mappe storiche ai cappelletti, dall’archivio storico comunale alla leggenda della Madonna della Pace (secondo la quale nel XIV secolo, durante le lotte fra Guelfi e Ghibellini, la Madonna apparve miracolosamente per porre fine a un combattimento fra le due fazioni) i ragazzi e le ragazze, suddivisi in squadre, si sono sfidati per le vie di Bagnacavallo.

Nel prossimo appuntamento saranno gli stessi giovani a dover pensare a un percorso da proporre agli adulti mostrando la “loro” Bagnacavallo attraverso una visita guidata speciale per raccontare il proprio modo di vivere la città e come la immaginano per il futuro.

Il percorso prevede nel complesso altri tre laboratori in programma il giovedì pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 nella saletta didattica delle Cappuccine.

Per informazioni: 333 2198110 (Whatsapp)