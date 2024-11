Sono numerose le iniziative previste a Bagnacavallo in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, che si celebra il 25 novembre.

Sabato 23 novembre dalle 8.30 piazza della Libertà ospiterà “MAI +”, banchetto informativo del progetto non stop contro la violenza sulle donne a cura di Cittadino Attivo Aps. Alle 16.30 presso il Palazzetto dello Sport si terrà “Lo sport contro la violenza”, con una partita di volley femminile a cura di Fulgur Pallavolo e Spi-Cgil.

Lunedì 25 novembre alle 20 partirà da piazza della Libertà la “Camminata in rosso” contro la violenza sulle donne che si snoderà lungo le vie del centro. Il ritrovo è fissato per le 19.45. In apertura ci saranno letture di Gianni e Paolo Parmiani.

L’iniziativa è promossa dal coordinamento degli assessorati alle Pari Opportunità, in contemporanea nei comuni dell’Unione della Bassa Romagna ed è organizzata in collaborazione con: associazione musicale Doremi, Anpi Bagnacavallo, Aido, Arci, Auser, Avis, Cgil e Spi-Cgil, Villanordic, Demetra Donne in aiuto.

Durante la camminata verranno distribuite le rose realizzate nel laboratorio “Il filo rosso”.

In caso di maltempo l’evento si terrà in misura ridotta sotto il portico del Comune.

Alle 20.30 presso la sala di Palazzo Vecchio, in piazza della Libertà 5, si terrà un incontro con la scrittrice Marilù Oliva sulle figure femminili nell’Iliade, moderato da Matteo Cavezzali. Seguirà alle 21.30 la proiezione del film “Nome di donna” di Marco Tullio Giordana.

Le due iniziative, con ingresso a offerta libera in favore di Demetra donne in aiuto, sono a cura del Comune con Fuori Quadro Aps.

Per l’occasione il balcone del municipio sarà illuminato di rosso.

Inoltre, durante il mese il laboratorio “Il filo rosso” vestirà alcune colonne dei portici di Bagnacavallo con opere all’uncinetto.

Infine, una bibliografia sul tema è disponibile presso la Biblioteca Comunale “G. Taroni”.