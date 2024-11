“Ogni anno il quarto sabato di novembre, l’Ucraina e le comunità ucraine in tutto il mondo si riuniscono per commemorare le vittime di questo terribile massacro.

Oggi, a distanza di novant’anni, la Federazione Russa ha ripreso il suo disegno genocida, non solo con i bombardamenti indiscriminati sulle infrastrutture civili, ma anche con un’opera di distruzione sistematica dell’identità, della lingua e cultura ucraina.

Il 23 novembre di quest’anno, oltre 20 città italiane, insieme a numerosi paesi tra cui Ucraina, Stati Uniti, Canada e altre nazioni europee, si uniranno per commemorare le vittime dell’Holodomor e denunciare le azioni genocida che la Federazione Russa continua a perpetrare sul territorio ucraino.

Associazione Malva – ucraini di Ravenna anche quest’anno, come in tanti anni precedenti, aderisce ad iniziativa in collaborazione con altre 50 associazioni ed attivisti della diaspora ucraina, e invita la cittadinanza ravennate di unirsi a noi per commemorare le vittime di Holodomor.

A Ravenna sono previsti due eventi:

1) la proiezione del film “L’ombra di Stalin” MARTEDÌ 19 NOVEMBRE ore 18:30 e 21 presso cinema Mariani, via Ponte Marino, 19

2) MANIFESTAZIONE in memoria delle vittime del Holodomor SABATO 23 NOVEMBRE ore 16 in piazza Anita Garibaldi.

Nella manifestazione prevista la presenza dei rappresentanti delle autorità locali ed istituzioni religiosi (Prefetto, Assessore, Vescovo).

In allegato vi mandiamo il Comunicato stampa, La lista delle associazioni aderenti al iniziativa, le locandine dei eventi.”