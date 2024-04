È partito nei giorni scorsi, come da programma, lo sfalcio dell’erba nelle aree verdi e nei parchi del territorio comunale di Bagnacavallo.

Le particolari condizioni meteo che hanno preceduto il periodo pasquale hanno rallentato le operazioni, che vedono impegnati sia il personale comunale sia le ditte incaricate e coinvolgono un’area molto ampia. La priorità è stata data ai parchi: sono già completati gli sfalci nei parchi di Glorie, Villanova, Villa Prati, Masiera e gran parte di Bagnacavallo.

Il completamento del primo giro di sfalci richiederà ancora qualche settimana: in particolare si procederà ora con le aiuole e i cigli delle strade. Ogni giro richiede circa 30 giorni, in base anche alle condizioni meteorologiche.

«La cura del verde è un elemento fondamentale per il decoro del territorio, tanto a Bagnacavallo quanto nelle frazioni – sottolinea l’assessore al Patrimonio Alfeo Zanelli –. Per questo il programma del Comune prevede un impegno significativo di risorse e di personale, risorse che negli ultimi anni sono progressivamente aumentate.

Come sempre abbiamo scelto di dare priorità agli spazi che vengono fruiti sia dalle generazioni più giovani che da quelle più adulte, rendendo utilizzabili i parchi in queste prime giornate primaverili per attività fisiche e di svago.»

Accanto al lavoro del Comune sugli spazi pubblici, si sottolinea poi la necessità della collaborazione della cittadinanza.

«La pulizia delle erbacce che crescono sul fronte delle abitazioni dei centri abitati e più in generale la cura degli spazi verdi privati sono fondamentali, al pari del corretto smaltimento dell’erba sfalciata e delle ramaglie – conclude l’assessore Zanelli –. In questi anni, anche grazie alla collaborazione con il Tavolo del verde, abbiamo lavorato per continuare a sensibilizzare la cittadinanza su questo importante aspetto. Ringraziamo per il contributo civico e per l’esempio che offrono quei cittadini che con la loro quotidiana azione a curano il loro pezzo di fronte strada, come tutti dovremmo fare.»