Un importante arrivo per il Faenza Calcio che aggiunge tecnica e velocità sulle fasce e al reparto avanzato con l’arrivo del centrocampista esterno Matteo Strada.

E’ un rinforzo importante per la squadra biancoazzurra di mister Nicola Cavina che, dopo la prima vittoria, vuole proseguire la risalita nel campionato di Eccellenza regionale.

Matteo Strada, 22 anni, è un esterno d’attacco destro che però preferisce giocare a sinistra per rientrare, saltare l’avversario e andare al tiro. Giocatore duttile, può fare anche la mezzapunta e il trequartista. Cresciuto nel settore giovanile del Forlimpopoli, è stato a Forlì, in serie D, quindi in Eccellenza al Diegaro e Del Duca con cui è sceso in Promozione dove ha giocato a inizio stagione nel Civitella lasciato ora per accasarsi al Faenza.

“Sono contento di vestire la maglia biancoazzurra di una società che ha tanta storia -dichiara Matteo Strada – Voglio ringraziare mister Nicola Cavina con cui mi sono trovato subito bene, perchè persona molto cortese e aperta al confronto. Sono stato accolto in un gruppo molto unito che ha tanti giovani bravi di grande potenziale. Cercherò di fare del mio meglio per dare il mio contributo a raggiungere l’obiettivo della salvezza con belle prestazioni, intensità e anche gol visto che ho sempre segnato. Ritrovo amici come Ndiaye e Samorè, miei compagni a Forlì, che mi daranno una mano a inserirmi, così come Gjordumi e Gimelli, conosciuti da avversari sul campo”.

Nicola Cavina, nella doppia veste di direttore sportivo e allenatore, ha raggiunto l’accordo con l’atleta per la società manfreda: “Strada è un elemento duttile, che può rivestire più ruoli. Tecnicamente è un buon giocatore, veloce, tecnico, rapido nei movimenti, che “vede” la porta. Ci sarà sicuramente molto utile. Ha anche esperienza pur essendo giovane e per questo si inserisce perfettamente nella linea societaria”.