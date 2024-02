Si completano in questi giorni alcuni interventi sperimentali di riorganizzazione della viabilità che riguardano un intero comparto da via Celletta a via Beltrami, a Bagnacavallo.

Gli interventi, che prevedono in particolare l’introduzione del senso unico in via Beltrami (da via Albergone verso via Bisanzio) e la collocazione di segnaletica orizzontale per la riduzione della velocità in via Celletta, hanno l’obiettivo di migliorare la viabilità nella zona residenziale posta a sud della San Vitale e garantire una maggiore sicurezza nella circolazione di pedoni e biciclette.

«La rete viaria di questa zona di Bagnacavallo è stata pensata quando la densità di autoveicoli non era come quella di oggi – spiega l’assessore alla Polizia Locale Alfeo Zanelli. – A seguito delle criticità rilevate dalla Polizia Locale, dovute soprattutto a un traffico di attraversamento, abbiamo condiviso questa riorganizzazione sperimentale della viabilità dalla quale possono trarre beneficio in particolare residenti, pedoni e ciclisti.

Altro obiettivo, poi, è quello di ridurre gli accessi sulla Statale, rendendo naturale per i non residenti il percorso regolato da semaforo su via Boncellino, più sicuro sotto tutti i punti di vista.

La sperimentazione – conclude l’assessore Zanelli – sarà sottoposta a monitoraggio da parte della Polizia Locale, in modo da valutarne entro un anno l’efficacia e apportare eventuali correttivi o integrazioni.»

Sempre in questi giorni si sta intervenendo per introdurre il doppio senso di circolazione in via San Pietro in Sylvis, nella zona delle Fonti di Tiberio, dal momento che le condizioni di sicurezza e il dimensionamento delle carreggiate lo rendono possibile.