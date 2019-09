Bagnacavallo incidente frontale tra due auto, due donne coinvolte, la più giovane trasportata al Bufalini

Questa mattina alle 6,20 scontro frontale fra due auto in via Sinistra Canale Superiore poco fuori dall’abitato di Bagnacavallo sull’arteria che porta a Faenza. Due auto una Fiat 500 ed una Kia Sportage condotte da due donne si sono scontrate frontalmente. La ferita più grave è la giovane a bordo della Fiat 500 che è stata trasporta con l’elicottero del 118 atterrato nel piazzale dello stabilimento Zani all’ospedale Bufalini di Cesena, mentre l’altra donna con ferite meno gravi è stata trasportata all’Ospedale di Lugo. Sono intervenuti i Carabinieri del radiomobile di Lugo per i rilievi del caso e la Polizia Locale della BassaRomagna che ha regolato il traffico a senso unico alternato.