È stata presentata questa mattina in Municipio l’undicesima edizione del “Bagnacavallo Festival”, ideato e promosso dall’associazione Controsenso per proporre appuntamenti culturali per chi resta in città nel mese di agosto e per chi viene a Bagnacavallo dai vicini luoghi di vacanza. L’iniziativa è come sempre realizzata grazie a un gruppo di volontari, con il contributo e la collaborazione del Comune e il sostegno economico di enti, associazioni e aziende del territorio.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessora alla Cultura Monica Poletti, il direttore artistico Michele Antonellini, la capo area Cultura del Comune Francesca Benini e Stefano Moni della Pro Loco di Bagnacavallo.

Sedi del festival saranno in primis il chiostro dell’ex convento di San Francesco, poi la chiesa di San Girolamo e piazza della Libertà per un totale di sei appuntamenti di musica, teatro, spettacolo e burattini tra il 2 e il 30 agosto. Torneranno poi le “Passeggiate con racconti” in compagnia di Mario Maginot Mazzotti.

Si inizia il 2 agosto all’ex convento di San Francesco con il Valentina Ferraiuolo trio nello spettacolo Tamburo Rosso: il tamburo, che nella tradizione è strumento “femminile”, diventa il mezzo con cui parlare di donne e cantare di donne.

Il 4 agosto, poi, presso la chiesa di San Girolamo, si passa alla musica d’epoca con Concerto Theresia e Ensemble “I luoghi dello Spirito” in Elia Vannini. Sonate per l’arcivescovo, in collaborazione con I luoghi dello spirito e del tempo 2022, Collegium Musicum Classense.

All’ex convento di San Francesco si torna il 9 agosto in compagnia di Denis Campitelli in Pugni Pesanti. Leve contro la guerra, storia ambientata durante la seconda guerra mondiale. Lo spettacolo sarà preceduto da Guerra – War – Krieg – Guerre – Wojna – Guëra, lettura collettiva nelle “lingue dei gemelli”, in collaborazione con Amici di Neresheim e Comunicando.

Il 19 agosto ci si trasferisce in piazza della Libertà con la Compagnia Florian Metateatro/Divisoperzero in Le mani di Efesto, spettacolo di teatro di figura con Francesco Picciotti, in collaborazione con Burattini e Figure 2022, Teatro del Drago.

Vittorio Bonetti, noto interprete musicale, sarà protagonista insieme alla sua band il 25 agosto nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, di Viaggi e Miraggi, itinerario mai scontato nella storia della canzone italiana.

L’ultimo appuntamento con gli spettacoli del festival è il 30 agosto, ancora all’ex convento, con due virtuosi del proprio strumento Gabriele Mirabassi (clarinetto) e Simone Zanchini (fisarmonica) nel concerto Il gatto e la volpe.

Per quanto riguarda le “Passeggiate con racconti”, tre escursioni insolite a Bagnacavallo fra centro e periferia con Mario Maginot Mazzotti, l’11 agosto ci sarà la possibilità di Andar per chiese estinte, il 18 di confrontarsi con le Scomposizioni urbane e il 25 di conoscere Fatti d’amore e di sangue tra sei, sette e ottocento.

Inoltre, una mostra fotografica contenente gli scatti di Giampaolo Ossani dei precedenti anni del festival si potrà ammirare per tutto il mese di agosto nelle vetrine dei negozi e delle attività bagnacavallesi.

Da non dimenticare infine Il posto giusto, gioco fotografico cooperativo che mira a realizzare una “mappa sentimentale e disorganizzata” del paesaggio bagnacavallese.

Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21.

L’ingresso a tutti gli spettacoli è a offerta libera.

Consigliata la prenotazione, soltanto per gli spettacoli a San Francesco e senza assegnazione del posto, al cell. / WhatsApp 348 6940141.

La partecipazione alle passeggiate è gratuita con prenotazione obbligatoria al cell. / WhatsApp 348 6940141; massimo 50 persone a serata.

La rassegna è ideata e organizzata dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con il Comune di Bagnacavallo, con il patrocinio di Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, con il patrocinio e il contributo di Regione Emilia-Romagna e Pro Loco Bagnacavallo, con la compartecipazione di Hera e Romagna Acque-Società delle Fonti. Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, Centro sociale Abbondanza, Circolo Arci Casablanca, Collegium Musicum Classense, Officina, Teatro del Drago.