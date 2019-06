Venerdì 28 giugno sarà la giornata centrale della Festa dei Vicini 2019 per Bagnacavallo.

Si ritroveranno infatti i vicini delle vie Nazario Sauro e Stradello di Sotto e quelli del parco della Pace in via delle Regioni.

Chiuderanno gli appuntamenti le vie Mascagni (1 luglio) e Amendola (6 luglio).

La Festa dei Vicini è un’iniziativa promossa dal Comune e dai Consigli di Zona per festeggiare il piacere di stare assieme fra tavole imbandite, animazioni e chiacchiere.

Già centinaia di cittadini si sono incontrati nel mese di giugno nei diversi appuntamenti che si sono tenuti a Bagnacavallo e nelle frazioni. Si è partiti da Villa Prati il 6 giugno per proseguire a Bagnacavallo il 14 giugno nel parco pubblico di via Beltrami e nei giorni successivi in largo Marzabotto, nella traversa San Gervasio e nelle vie Ramenghi, Lombardia, Senio e Matteotti.

Sempre nello spirito della Festa dei Vicini, venerdì 21 si è svolto al parco Allende di Villanova il tradizionale trebbo estivo promosso da centro sociale Il Senato, comitato Festa di Ottobre e Consiglio di Zona.

Le feste si tengono in orario serale, a partire dalle 19.