Il 2019 è un anno importante per la comunità LGBT+, perché ricorre il cinquantesimo anniversario dei Moti di Stonewall.

Il contesto che portò alla ribellione è quello degli anni sessanta negli Stati Uniti in cui in 49 Stati l’omosessualità era illegale e i membri della comunità LGBT rischiavano costantemente l’arresto (e la vita). Per questo motivo, iniziarono a nascere le prime associazioni di protesta e i primi bar gay: la comunità LGBT cercava e aveva bisogno di un rifugio, di un luogo in cui poter essere se stessa senza sentirsi sempre minacciata e in pericolo.

Quella che è passata alla storia come “Moti di Stonewall” è la rivolta iniziata la notte del 28 giugno 1969 allo Stonewall Inn di New York. Una notte di scontri, prese di coscienza, di unione delle forze contro le ingiustizie, a cui seguirono molte altre, e che sono egregiamente raccontate nel film “Stonewall” di Roland Emmerich.

Come dichiara Ciro Di Maio, presidente di Arcigay Ravenna: “Conoscere la storia dei Moti di Stonewall ci consente di comprendere il ruolo dei Pride oggi. Partecipare oggi ai Pride, infatti, significa prendere parte a una festa, ma anche ricordare. Non dimenticare chi ha lottato con forza, chi ha rischiato la vita o l’ha persa, chi è stato mortificato, discriminato, insultato, escluso. Ma la lotta cominciata 50 anni fa non può arrestarsi finché ci sarà chi ancora oggi ha paura di uscire di casa, chi viene cacciato di casa,chi subisce discriminazioni sul lavoro, a scuola, tra gli amici, per strada. I Pride oggi sono, allo stesso tempo, commemorazione e desiderio di libertà. E conoscerne la storia, è il miglior modo per iniziare a lottare.”

L’appuntamento è, dunque, Venerdì 28 Giugno alle ore 20 presso Cittattiva in Via Carducci per una pizzata in una lunga tavolata, a cui seguirà alle 21 la proiezione del film Stonewall.