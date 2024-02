Baby Gang e sicurezza, parla il sindaco Michele de Pascale

Il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, ha commentato le ultime dichiarazioni sulle baby gang e la sicurezza nel centro storico della città.

Le questioni della sicurezza non devono essere mai prese alla leggera, – ha detto il sindaco, invitando cittadini e commercianti a denunciare episodi di illegalità non solo in centro storico, ma in tutta la città e nel forese.

Per quanto riguarda l’esistenza delle baby gang, il sindaco ha ribadito che secondo i dati delle Forze del’Ordine, pubblicato l’altro giorno anche dal prefetto Castrese de Rosa, in città non risulta esserci gruppi criminali di questo tipo, sottolineando che il grande problema del nostro territorio rimangono i furti in abitazioni.